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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА», — написал он.

Губернатор также отметил, что силы ПВО находятся в состоянии готовности. Гусев попросил сохранять спокойствие и следить за оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.

Тем, кто находится дома, в случае необходимости нужно быстро пройти в комнату без окон, будучи на улице — в здание, парковку или подземный переход, напомнил губернатор.

Мэр Воронежа рассказал об ущербе после атак дронов
Политика
Фото:vadim_kstenin / Telegram

Воронежская область периодически подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

Так, днем 14 марта в регионе уже объявлялась опасность атаки БПЛА. Ее ввели в 15:37 мск и отменили в 18:17.

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13 марта мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, какой ущерб был зафиксирован в результате двухдневной атаки дронов на город.12 марта повреждения получили два частных домовладения в Советском районе. У одного выявили повреждения кровли, а у другого — забора. 13 марта незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских СНТ.

В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны БПЛА опасность
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