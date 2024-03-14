Мантуров анонсировал передачу РЖД шести импортозамещенных «Ласточек»

Электропоезда «Финист» (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Во втором квартале 2024 года РЖД передадут шесть высокоскоростных электропоездов «Финист», которые являются российскими аналогами поездов «Ласточка». Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Петербург, передает ТАСС.

«Российские железные дороги» во втором квартале 2024 года получат шесть импортозамещенных аналогов «Ласточки» электропоездов «Финист», — заявил он. РЖД уже получили 16 таких составов, добавил Мантуров.

В мае 2022 года «дочка» Siemens — компания «Сименс Мобилити» — сообщила о выходе из всех совместных предприятий с РЖД, прекращении техобслуживания и расторжении договоров с российской компанией. Она производила «Ласточки», грузовые электровозы, а также обслуживала «Сапсаны».

Созданием обновленного состава на базе «Ласточки» занялся российский холдинг «Синара — Транспортные машины». Поезд получил название «Финист», он производится на заводе «Уральские локомотивы». Первый такой состав запустили 28 декабря прошлого года из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Президент Владимир Путин 14 марта объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Планируемое время в пути без остановок между двумя столицами будет занимать 2 часа 15 минут.