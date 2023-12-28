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В Екатеринбурге запустили первый полностью российский аналог «Ласточки»

РЖД: В Екатеринбурге запустили первый полностью российский аналог «Ласточки»

В Екатеринбурге запустили первый полностью российский аналог «Ласточки»
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В Екатеринбурге началась эксплуатация первого полностью отечественного аналога «Ласточки» — электропоезда ЭС104 «Финист», сообщают РЖД.

Первый состав с пассажирами отправился сегодня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Четыре состава уже начали поездки по маршрутам Свердловской железной дороги, до конца года будут готовы к работе еще восемь «Финистов».

Первые поезда будут обслуживать следующие маршруты:

  • Екатеринбург — Каменск-Уральский;
  • Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар;
  • Екатеринбург — Серов — Бокситы;
  • Екатеринбург — Первоуральск — Шаля.

В новых поездах установлены эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, количество туалетов увеличено до трех вместо двух в «Ласточке». Составы снабжены также подъемниками и креплениями для инвалидных кресел.

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В компании пояснили, что имя для отечественного поезда было выбрано народным голосованием.

«Финист, как и Феникс, только на русский манер, — это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный», — пояснила пресс-служба РЖД.

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