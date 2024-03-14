Мантуров назвал производителя скоростных поездов для ВСМ

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Группа «Синара» станет головным производителем поездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Их будут делать на площадке «Уральских локомотивов» совместно с «Трансмашхолдингом», сообщил вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа «Синара» наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя», — сказал Мантуров на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург (цитата по ТАСС).

По его словам, имеющийся опыт позволит компании разработать электропоезда со скоростью до 400 км/ч. На площадке «Уральских локомотивов» для этого будут построены два новых корпуса общей площадью 60 тыс. кв. м, уточнил Мантуров.

Он также отметил, что «Трансмашхолдинг», будучи другим флагманом отрасли, снабдит поезда определенными компонентами и системами.

По словам вице-премьера, совокупный объем инвестиций в проект составит около 35 млрд руб. Около 80% из них «Синара» рассчитывает привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы. В производстве примут участие более 100 российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих, отметил Мантуров.

Президент Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, запуск движения запланирован на 2028 год. На церемонии запуска он отметил, что это нужный для экономики страны проект.

Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал, что путь из Москвы в Петербург благодаря скоростному железнодорожному сообщению будет занимать 2 часа 15 минут. Между столицей и Тверью он сократится до 35 минут.

В начале марта первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Кобзев сообщил, что ВСМ проложат от Москвы до Петербурга, Екатеринбурга, Адлера и Рязани.