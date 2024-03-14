 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин вспомнил Собчака на запуске строительства ВСМ Москва — Петербург

Путин вспомнил мечту Собчака на запуске строительства ВСМ Москва — Петербург
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы, рассказал президент России Владимир Путин, который работал в петербургской администрации в 1990-е годы.

На церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург по видеосвязи Путин обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, передает «Россия 24». В 1990-е Греф, как и Путин, работал в петербургской администрации.

«Мы с вами еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы — мечтали тогда наши руководители — и [мэр города] Анатолий Александрович Собчак», — сказал Путин.

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург
Политика

Анатолий Собчак в 1970–80-е годы работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1975 году этот же факультет окончил Владимир Путин. В апреле 1990 года Собчака избрали депутатом Ленсовета, через месяц его советником стал Путин.

В июне 1991 года Собчак выиграл выборы мэра Ленинграда, одновременно с этим на референдуме было принято решение вернуть городу название Санкт-Петербург. Затем различные посты в мэрии заняли Путин и Герман Греф, который переехал в Петербург после окончания юридического факультета Омского государственного университета. Все трое работали вместе в петербургской администрации до 1996 года, когда Собчак проиграл выборы мэра.

Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, старт строительству которой дал Путин, пройдет через Тверь и Великий Новгород. На ВСМ будут эксплуатироваться поезда, способные двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Владимир Путин Анатолий Собчак Москва Санкт-Петербург Герман Греф Сбербанк ВСМ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Путин раскрыл детали о маршруте ВСМ между Москвой и Петербургом
Экономика
Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург
Общество
РЖД определились, куда и когда проложат высокоскоростные магистрали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Клуб Первой лиги выбил аутсайдера РПЛ из Кубка России Спорт, 17:53
Суд заочно арестовал экс-владельца Банка на Красных Воротах Общество, 17:43
Последствия воздушных атак на Белгород. Видео Общество, 17:42
ФЛГР не нашла нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи Спорт, 17:42
Глава «Ростелекома» заявил о кибервойне России с разведкой Украины Политика, 17:33
Полиция задержала мужчину, столкнувшего девушку под поезд метро в Москве Общество, 17:31
ФНС подала в российский суд иск о банкротстве польской PGNiG Бизнес, 17:25
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с ноября 2023 года Инвестиции, 17:24
Туктамышева объяснила «неразбериху» с наградами на турнире шоу-программ Спорт, 17:21
Аналитики назвали средний возраст продаваемых квартир в мегаполисах Недвижимость, 17:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 17:11
В Госдуму внесли обращение к ООН о 25-й годовщине бомбардировок Югославии Политика, 17:07
Как почистить ковер в домашних условиях быстро и эффективно Недвижимость, 17:01
Путин вспомнил Собчака на запуске строительства ВСМ Москва — Петербург Политика, 16:58