Путин вспомнил Собчака на запуске строительства ВСМ Москва — Петербург

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы, рассказал президент России Владимир Путин, который работал в петербургской администрации в 1990-е годы.

На церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург по видеосвязи Путин обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, передает «Россия 24». В 1990-е Греф, как и Путин, работал в петербургской администрации.

«Мы с вами еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы — мечтали тогда наши руководители — и [мэр города] Анатолий Александрович Собчак», — сказал Путин.

Анатолий Собчак в 1970–80-е годы работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1975 году этот же факультет окончил Владимир Путин. В апреле 1990 года Собчака избрали депутатом Ленсовета, через месяц его советником стал Путин. В июне 1991 года Собчак выиграл выборы мэра Ленинграда, одновременно с этим на референдуме было принято решение вернуть городу название Санкт-Петербург. Затем различные посты в мэрии заняли Путин и Герман Греф, который переехал в Петербург после окончания юридического факультета Омского государственного университета. Все трое работали вместе в петербургской администрации до 1996 года, когда Собчак проиграл выборы мэра.

Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, старт строительству которой дал Путин, пройдет через Тверь и Великий Новгород. На ВСМ будут эксплуатироваться поезда, способные двигаться со скоростью до 400 км/ч.