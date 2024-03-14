Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы», — написал он в телеграм-канале.
Позже он добавил, что, по предварительной информации, «прилеты» были зафиксированы в окрестностях города.
В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
О взрыве в Харькове Терехов писал и утром 14 марта. Несколькими часами ранее он сообщил об атаке беспилотника и попадании по инфраструктурному объекту.
До этого несколько взрывов раздались в Харькове 12 марта. «Суспільне» и «РБК Украина» передавали, что взрывы произошли в самом городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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