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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
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Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы», — написал он в телеграм-канале.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, «прилеты» были зафиксированы в окрестностях города.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

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Зенитный ракетный комплекс &laquo;Patriot&raquo;

О взрыве в Харькове Терехов писал и утром 14 марта. Несколькими часами ранее он сообщил об атаке беспилотника и попадании по инфраструктурному объекту.

До этого несколько взрывов раздались в Харькове 12 марта. «Суспільне» и «РБК Украина» передавали, что взрывы произошли в самом городе.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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