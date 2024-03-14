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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучал взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе
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Военная операция на Украине

В Харькове прозвучал взрыв, написал в телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об ударах по городу и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Несколькими часами ранее Терехов сообщил об атаке беспилотника и попадании по инфраструктурному объекту.

В регионе объявлена воздушная тревога, сигналы звучат также в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Синегубов сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Позднее тревогу объвили в Киеве и Киевской области, сообщили местные администрации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков взрыв Воздушная тревога Военная операция на Украине
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