Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

В Харькове прозвучал взрыв, написал в телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об ударах по городу и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Несколькими часами ранее Терехов сообщил об атаке беспилотника и попадании по инфраструктурному объекту.

В регионе объявлена воздушная тревога, сигналы звучат также в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Позднее тревогу объвили в Киеве и Киевской области, сообщили местные администрации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.