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Военная операция на Украине ,  
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Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Синегубов: в Харькове произошло несколько взрывов
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Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове и окрестностях прозвучала серия взрывов, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в Харьковском районе города было три прилета.

«Суспільне» и «РБК Украина» сообщили, что взрывы произошли в самом городе. По данным последнего, взрывы прогремели с перерывом около десяти минут. Других подробностей издания не приводят.

В Харькове прогремели взрывы
Политика

В это время в регионе действовала воздушная тревога. Сигнал также звучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьков Харьковская область Украина взрыв
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