Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове и окрестностях прозвучала серия взрывов, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в Харьковском районе города было три прилета.

«Суспільне» и «РБК Украина» сообщили, что взрывы произошли в самом городе. По данным последнего, взрывы прогремели с перерывом около десяти минут. Других подробностей издания не приводят.

В это время в регионе действовала воздушная тревога. Сигнал также звучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.