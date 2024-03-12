Синегубов сообщил о взрывах в Харькове
Синегубов: в Харькове произошло несколько взрывов
В Харькове и окрестностях прозвучала серия взрывов, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в Харьковском районе города было три прилета.
«Суспільне» и «РБК Украина» сообщили, что взрывы произошли в самом городе. По данным последнего, взрывы прогремели с перерывом около десяти минут. Других подробностей издания не приводят.
В это время в регионе действовала воздушная тревога. Сигнал также звучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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