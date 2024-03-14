В Черногорске ввели режим ЧС после обрушения общежития
В хакасском Черногорске после обрушения части общежития ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Постановлением администрации города Черногорска введен локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением стены аварийного пятиэтажного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что режим ЧС вводится «до особого распоряжения».
Пятиэтажка в Черногорске частично обрушилась днем 14 марта. У здания обвалились крыша и часть стены.
По данным МЧС, здание находилось в аварийном состоянии, а в обрушившейся части не было жильцов. Из дома эвакуировали 40 человек, 13 из которых направили в пункт временного размещения.
Для разбора завалов и ликвидации других последствий обрушения были привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.
На происшествие отреагировали правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). К общежитию приехал руководитель регионального управления СК Алексей Еремин.
Прокуратура Хакасии организовала проверку. На месте происшествия побывали прокурор республики Сергей Фирсов и прокурор Черногорска Константин Абдин.
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