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В Черногорске ввели режим ЧС после обрушения общежития

В хакасском Черногорске ввели режим ЧС после обрушения общежития

В Черногорске ввели режим ЧС после обрушения общежития
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В хакасском Черногорске после обрушения части общежития ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Постановлением администрации города Черногорска введен локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением стены аварийного пятиэтажного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что режим ЧС вводится «до особого распоряжения».

Пятиэтажка в Черногорске частично обрушилась днем 14 марта. У здания обвалились крыша и часть стены.

По данным МЧС, здание находилось в аварийном состоянии, а в обрушившейся части не было жильцов. Из дома эвакуировали 40 человек, 13 из которых направили в пункт временного размещения.

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Для разбора завалов и ликвидации других последствий обрушения были привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.

На происшествие отреагировали правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). К общежитию приехал руководитель регионального управления СК Алексей Еремин.

Прокуратура Хакасии организовала проверку. На месте происшествия побывали прокурор республики Сергей Фирсов и прокурор Черногорска Константин Абдин.

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Теги
Хакасия обрушение общежитие режим ЧС
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