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Прокуратура отозвала апелляцию на приговор брату Елены Батуриной

Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Батурину по делу о мошенничестве
Виктор Батурин
Виктор Батурин (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Прокуратура отозвала свое апелляционное представление на приговор бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, сообщили РБК в Симоновском суде Москвы.

Защита Батурина также обжаловала этот приговор.

Виктор Батурин — бывший вице-президент девелопера «Интеко» и брат основательницы компании Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Предприниматель проходил по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Также его обвиняли в фальсификации доказательств по делу (ч. 1 ст. 303 УК). Бизнесмен был освобожден от ответственности по части обвинений в связи с истечением срока давности. Дополнительно ему назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

В ноябре 2023 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Батурин вину не признал.

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Виктор Батурин

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Батурина задержали в 2021 году. Как сообщала адвокат Татьяна Тонова, уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда он «боролся за восстановление своих корпоративных прав. По его словам, Елена Батурина похитила у него 25% акций «Интеко».

Конфликт начался в 2005 году, когда Батурин уволился из «Интеко» и заключил соглашение с другими акционерами, в том числе со своей сестрой. Приложив соответствующий договор, бизнесмен заявил, что сестра обязалась выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко».

Представители Батуриной назвали документ фальшивым. Адвокат, ссылаясь на независимых судебных экспертов из России и Австрии, настаивала на его подлинности, как и подписи Батуриной.

В 2013 году Виктор Батурин получил два года и десять месяцев лишения свободы за изготовление подложных векселей. В 2016 году Верховный суд Калмыкии заменил ему наказание на штраф в размере 300 тыс. руб.

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Теги
Виктор Батурин апелляционная инстанция прокуратура мошенничество новости Елена Батурина
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