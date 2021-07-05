Семейный конфликт с признаками мошенничества

Суд арестовал Виктора Батурина

Виктор Батурин арестован по делу о покушении на мошенничество. Оно связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен из-за акций «Интеко» судился с сестрой Еленой, женой Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России

Виктор Батурин (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Басманный суд Москвы 2 июля арестовал Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова, который был мэром российской столицы почти двадцать лет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Бизнесмен заключен под стражу на срок до 1 сентября.

Батурин был задержан накануне, 1 июля. Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК; максимально возможное наказание — до десяти лет лишения свободы). Адвокат Батурина Татьяна Тонова поясняла, что дело связано с событиями 2011 года, когда Батурин «боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций компании «Интеко».

В чем суть конфликта в семье Батуриных Тяжба между Виктором Батуриным и его сестрой Еленой тянется около десяти лет в российских и иностранных судах. Причем обе стороны уже становились фигурантами уголовных дел. Конфликт начался в 2005 году из-за раздела активов корпорации после увольнения Батурина из «Интеко». В 2007-м стороны официально заявили о мировом соглашении и отказались «от всех взаимных имущественных и иных претензий». Они подписали приложение к документу, однако у них оказались разные версии приложения. В версии документа Виктора Батурина его сестра обязалась выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко», а в редакции документа Елены Батуриной этот вопрос не был урегулирован. Далее несколько лет стороны регулярно обменивались исками. Активизировался конфликт в 2018 году, когда А1 (входит в «Альфа-Групп») приобрела права требования долга к Батурину на 3,2 млрд руб. и заявила, что его сестра Елена имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций «Интеко». Спустя год, в конце 2019-го, в отношении Елены Батуриной было возбуждено уголовное дело (прекращено в 2020 году). Ее представитель назвал это «очередным этапом рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования». В А1 настаивали, что участие в споре — инвестиционная возможность: «Мы также провели свою предварительную экспертизу его (Виктора Батурина. — РБК) доводов (в деле против сестры. — РБК) и посчитали, что они звучат разумно, наше участие в этом проекте на данном этапе экономически целесообразно», — объяснял РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон.

Фабула обвинения

Как попытку мошенничества следствие квалифицировало то, что Батурин обратился в Арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в «Интеко» и представил в суд договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Адвокат Татьяна Тонова ссылается на данные независимых судебных экспертиз в России и Австрии, которые «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной».

Елена Батурина не является инициатором этого уголовного дела, заявила Тонова РБК: «По новому делу заявления не поступало ни от кого. Заявления от Батуриной не было, от ее представителей в том числе, в материалах дела их нет». Но Геннадий Теребков, представитель Батуриной, сообщил, что предпринимательница действительно обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве. «Да, Елена Батурина действительно подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношении нее», — сообщил Теребков, отметив, что о возбуждении уголовного дела он знает только из СМИ.

Как заявил РБК партнер и управляющий директор А1 Кирилл Бабаев, «любой коммерческий спор может решаться только в суде, но никак не с помощью уголовных дел».

Дело в отношении бизнесмена было возбуждено 30 июня. До этого Батурин в течение четырех лет был в статусе свидетеля по другому делу, связанному с событиями в «Интеко», и теперь его материалы объединены с новыми в одно производство, сообщила Тонова. «По старому уголовному делу мы много раз были на допросах, на очных ставках, на всех следственных действиях, дали подробнейшие показания», — сказала адвокат, отказавшись раскрывать, с какими фактами оно связано. «Обвинение предъявлено только по новому эпизоду», — добавила она.

Суммы ущерба, который, по версии следствия, могли бы нанести действия Батурина, в деле нет, сказала РБК Тонова. Иск, который Батурин подавал в арбитраж, был безденежный, подчеркнула адвокат.

Как развивалась тяжба Батуриных

По данным картотеки арбитражных дел, в 2011 году Батурин обратился в арбитраж Москвы с требованием признать недействительной сделку о купле-продаже 100% акций ЗАО «Интеко» (незадолго до этого Елена Батурина продала компанию Микаилу Шишханову и «дочке» Сбербанка). Истец сослался на мировое соглашение с Батуриной от 2007 года и приложение к нему от 2008 года, согласно которому ему принадлежало 25% акций «Интеко». Также, согласно приложению, Батурина не могла продавать акции третьим лицам.

Суд тогда отказал Батурину в его требованиях и счел, что его статус акционера «Интеко» и факт владения 25% акций не доказаны. Компания — держатель реестра акционеров «Интеко», «Иркол», предоставила суду данные, что Батурина в числе акционеров нет, а мировое соглашение суд не счел «необходимым и достаточным доказательством нахождения в собственности истца 25% акций», тем более что ответчик отказался признавать документ подлинным и предоставил другую версию документа, которую суд счел «подлинной, нотариально заверенной».

Спустя несколько лет, уже в 2018 году, представитель Батурина настаивал на возобновлении тяжбы по вновь открывшимся основаниям. Тогда Северо-Кавказский арбитражный суд и 16-й арбитражный апелляционный суд в своих постановлениях привели факты, что реестр акционеров «Интеко» велся с нарушениями: еще в 2001 году в нем появилась запись о переходе 15 тыс. (25%) акций «Интеко» от Виктора Батурина к Елене Батуриной, и это произошло без необходимых по закону оснований и без его воли. Суды сочли, что на самом деле право собственности Батурина на 15 тыс. (25%) акций «Интеко» не прекращалось.

Однако решение московского арбитража о законности продажи «Интеко» осталось в силе. Суд, в частности, подчеркнул, что «судебный акт не может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли после принятия этого акта».

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В отношении Виктора Батурина уже возбуждали уголовное дело. В 2013 году суд приговорил его по обвинению в изготовлении подложных векселей и назначил ему два года и десять месяцев лишения свободы. В 2016 году Верховный суд Калмыкии заменил ему наказание на штраф в размере 300 тыс. руб.