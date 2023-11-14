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Брату Елены Батуриной дали шесть лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Суд приговорил к шести годам колонии Виктора Батурина по делу о мошенничестве
Дело связано со спором между бизнесменом и Еленой Батуриной о компенсации за 25% акций «Интеко», который тянется с 2005 года. Батурин заявлял, что сестра обязалась выплатить ему более ₽13 млрд, она называла документ фальшивым
Виктор Батурин
Виктор Батурин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам тюрьмы бизнесмена Виктора Батурина, бывшего вице-президента девелопера «Интеко» и брата основательницы компании Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмена признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК). По части обвинений его освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Батурин будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф 500 тыс. руб. Бизнесмен не признал вину, уточняет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Шабанова.

Адвокат заявила о новом уголовном деле против Виктора Батурина
Общество
Виктор Батурин

Бизнесмена задержали в 2021 году. Как сообщала адвокат Татьяна Тонова, уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда Батурин «боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций «Интеко».

Конфликт начался в 2005 году, когда Батурин уволился из «Интеко» и заключил соглашение с другими акционерами, в том числе со своей сестрой. Батурин, приложив соответствующий договор, заявлял, что его сестра обязалась выплатить бизнесмену рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко». Представители Батуриной называли документ фальшивым. Адвокат, ссылаясь на независимых судебных экспертов из России и Австрии, говорила, что документ и подпись Батуриной подлинные.

В 2013 году Батурину дали два года и десять месяцев тюрьмы, признав виновным в изготовлении подложных векселей. В 2016 году Верховный суд Калмыкии заменил ему наказание на штраф в размере 300 тыс. руб.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Батурин мошенничество приговор Елена Батурина Интеко
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