 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС

Пашинян: у властей Армении есть политическая воля для углубления отношений с ЕС
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: IMAGO / Global Look Press)

У правительства Армении есть политическая воля для углубления отношений с Евросоюзом, заявил премьер страны Никол Пашинян на заседании кабинета министров. Трансляция шла на странице правительства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Ереван приветствует принятую накануне резолюцию Европарламента об укреплении связей между Арменией и ЕС, продолжил премьер.

«Этой резолюцией Европарламент зафиксировал достижения Республики Армения в сфере демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны», — сказал он (цитата по News.am).

Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией
Политика
Вид на Ереван

Резолюцию, о которой идет речь, Европарламент одобрил 13 марта. В документе парламентарии призвали исполнительные органы ЕС укрепить отношения Евросоюза с Арменией и оказать содействие в решении конфликта между ней и Азербайджаном.

Кроме того, в резолюции предлагается рассмотреть предоставление Армении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также авторы документа выразили готовность ввести санкции против стран, угрожающих суверенитету Армении.

Читайте на РБК Pro
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Как преодолеть инертность сотрудников и сделать их генераторами перемен
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки

Резолюция была принята после заморозки Арменией своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению Пашиняна, организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход из ОДКБ не отвечает интересам Армении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что договор не предусматривает процедуры заморозки участия в нем. По его словам, консультации между Москвой и Ереваном продолжаются.

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в конце 2023 года заявил о стремлении Еревана сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. Пашинян также увидел готовность Брюсселя углублять отношения с Ереваном. Издание Hraparak писало со ссылкой на источники среди парламентариев, что премьер планирует подать заявку на членство Армении в ЕС не позднее осени.

Пашинян обращал внимание на необходимость диверсифицировать экономику и безопасность страны. Мирзоян сказал 9 марта, что с учетом тех вызовов, с которыми столкнулась Армения за последние четыре года, идет обсуждение «новых возможностей», в том числе вступление в Евросоюз.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Армения Никол Пашинян Евросоюз двусторонние отношения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией
Политика
Захарова посчитала невыгодным для Армении уход российских пограничников
Политика
Кремль ответил на угрозу Армении выйти из ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус» Политика, 13:17
Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне Политика, 13:17
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 13:11
Какие драйверы роста для российской экономики становятся сегодня ключевым Отрасли, 13:10
Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной Политика, 13:02
В американских штатах Канзас и Миссури выпал «гориллий град» Общество, 13:01
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам Pro, 12:58
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Пашинян заявил о стремлении Армении развивать отношения с ЕС Политика, 12:56
В прокуратуре заявили, что не уверены в экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 12:52
Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС Политика, 12:52
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 12:48
Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине Политика, 12:47
Как преодолеть инертность сотрудников и сделать их генераторами перемен Pro, 12:47
Аналитики предупредили о возможности скорого падения курса биткоина Крипто, 12:40