Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС
У правительства Армении есть политическая воля для углубления отношений с Евросоюзом, заявил премьер страны Никол Пашинян на заседании кабинета министров. Трансляция шла на странице правительства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
Ереван приветствует принятую накануне резолюцию Европарламента об укреплении связей между Арменией и ЕС, продолжил премьер.
«Этой резолюцией Европарламент зафиксировал достижения Республики Армения в сфере демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны», — сказал он (цитата по News.am).
Резолюцию, о которой идет речь, Европарламент одобрил 13 марта. В документе парламентарии призвали исполнительные органы ЕС укрепить отношения Евросоюза с Арменией и оказать содействие в решении конфликта между ней и Азербайджаном.
Кроме того, в резолюции предлагается рассмотреть предоставление Армении статуса кандидата на вступление в ЕС.
Также авторы документа выразили готовность ввести санкции против стран, угрожающих суверенитету Армении.
Резолюция была принята после заморозки Арменией своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению Пашиняна, организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану.
Президент России Владимир Путин заявил, что выход из ОДКБ не отвечает интересам Армении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что договор не предусматривает процедуры заморозки участия в нем. По его словам, консультации между Москвой и Ереваном продолжаются.
Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в конце 2023 года заявил о стремлении Еревана сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. Пашинян также увидел готовность Брюсселя углублять отношения с Ереваном. Издание Hraparak писало со ссылкой на источники среди парламентариев, что премьер планирует подать заявку на членство Армении в ЕС не позднее осени.
Пашинян обращал внимание на необходимость диверсифицировать экономику и безопасность страны. Мирзоян сказал 9 марта, что с учетом тех вызовов, с которыми столкнулась Армения за последние четыре года, идет обсуждение «новых возможностей», в том числе вступление в Евросоюз.
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