Пашинян: у властей Армении есть политическая воля для углубления отношений с ЕС

Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС

Никол Пашинян (Фото: IMAGO / Global Look Press)

У правительства Армении есть политическая воля для углубления отношений с Евросоюзом, заявил премьер страны Никол Пашинян на заседании кабинета министров. Трансляция шла на странице правительства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Ереван приветствует принятую накануне резолюцию Европарламента об укреплении связей между Арменией и ЕС, продолжил премьер.

«Этой резолюцией Европарламент зафиксировал достижения Республики Армения в сфере демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны», — сказал он (цитата по News.am).

Резолюцию, о которой идет речь, Европарламент одобрил 13 марта. В документе парламентарии призвали исполнительные органы ЕС укрепить отношения Евросоюза с Арменией и оказать содействие в решении конфликта между ней и Азербайджаном.

Кроме того, в резолюции предлагается рассмотреть предоставление Армении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также авторы документа выразили готовность ввести санкции против стран, угрожающих суверенитету Армении.

Резолюция была принята после заморозки Арменией своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению Пашиняна, организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход из ОДКБ не отвечает интересам Армении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что договор не предусматривает процедуры заморозки участия в нем. По его словам, консультации между Москвой и Ереваном продолжаются.

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в конце 2023 года заявил о стремлении Еревана сблизиться с ЕС настолько, насколько союз сочтет это возможным. Пашинян также увидел готовность Брюсселя углублять отношения с Ереваном. Издание Hraparak писало со ссылкой на источники среди парламентариев, что премьер планирует подать заявку на членство Армении в ЕС не позднее осени.

Пашинян обращал внимание на необходимость диверсифицировать экономику и безопасность страны. Мирзоян сказал 9 марта, что с учетом тех вызовов, с которыми столкнулась Армения за последние четыре года, идет обсуждение «новых возможностей», в том числе вступление в Евросоюз.