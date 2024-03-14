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Военная операция на Украине ,  
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Власти назвали фейком сообщения о диверсантах на машине Красного Креста

Белгородский оперштаб опроверг поиск диверсантов на машине Красного Креста
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в своем телеграм-канале.

«Это фейк! Информация не соответствует действительности. Ее распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения», — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что «доверять нужно лишь проверенным и официальным источникам» и призвали проверять любые сообщения на иных ресурсах.

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О том, что в Белгородской области разыскивают автомобиль с дипломатическими номерами и логотипом Красного Креста, на котором могут находиться члены украинской диверсионно-разведывательной группы, ранее написал телеграм-канал Baza. По предварительным данным телеграм-канала, машина двигалась со стороны города Алексеевка в Белгород.

Позже Baza сообщила, что информация об автомобиле с диверсантами «не подтвердилась». «Сотрудникам МВД дали отбой по поиску машины», — говорилось в сообщении телеграм-канала.

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Белгородская область фейк диверсанты Красный Крест
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