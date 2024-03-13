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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов

Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов на харьковском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов
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Военные батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими подразделениями Вооруженных сил России отразили наступление украинских сил на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Накануне [12 марта] подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы. Наступление осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники», — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, в боях участвовали воздушная разведка, артиллерия и операторы беспилотников. Также был уничтожен танк украинских военных, который попал на мину, а затем на него были сброшены дроны, отметил глава Чечни. В итоге группа диверсантов была ликвидирована, добавил он.

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Глава Чечни не уточнил, где конкретно была отражена атака. В Минобороны 12 марта сообщали, что отразили попытку украинских диверсантов пересечь границу в районе Курской и Белгородской областей. По оценке военного ведомства, потери украинской стороны составили 234 человека, а также семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.

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Рамзан Кадыров диверсанты Украина Харьковская область
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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