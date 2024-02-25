Досрочное голосование на судах и полярных станциях началось 25 февраля

ЦИК: 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных местах и на судах

В России 25 февраля начнется досрочное голосование на президентских выборах в отдаленных и труднодоступных местностях, сообщает пресс-служба Центризбиркома (ЦИК).

Члены избирательных комиссий на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках отправятся на метео- и полярные станции, в оленеводческие стойбища и дальние поселения. Голоса также смогут отдать экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании.

На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей из отдаленных местностей и порядка 31 тыс. человек на судах, уточнили в ЦИК.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).