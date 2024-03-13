Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа
Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и некоторых районах Белгородской области. Об этом говорится в сообщении администрации города. Режим действует также в Шебекинском и Грайворонском городских округах.
Оповещение прозвучало через полчаса после отбоя предыдущего предупреждения о ракетной опасности.
В 14:00 мск ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, менее чем через полчаса власти сообщили об отбое.
Белгородская и другие приграничные области подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины после начала военной операции. Утром 13 марта Минобороны сообщило о 58 беспилотниках, сбитых над территориями шести российских регионов в течение ночи.
К середине дня общее число сбитых с начала суток дронов достигло 70.
Накануне, 12 марта, Белгородская область также неоднократно подверглась атакам беспилотников и обстрелам. В результате погиб один человек — участник территориальной обороны, еще десять мирных жителей пострадали. Один из дронов упал на жилой дом, еще один — врезался в здание администрации.
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