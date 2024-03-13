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Военная операция на Украине ,  
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Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа

В Белгороде объявили о ракетной опасности через полчаса после отбоя предыдущего
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и некоторых районах Белгородской области. Об этом говорится в сообщении администрации города. Режим действует также в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Оповещение прозвучало через полчаса после отбоя предыдущего предупреждения о ракетной опасности.

В 14:00 мск ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, менее чем через полчаса власти сообщили об отбое.

Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Белгородская и другие приграничные области подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины после начала военной операции. Утром 13 марта Минобороны сообщило о 58 беспилотниках, сбитых над территориями шести российских регионов в течение ночи.

К середине дня общее число сбитых с начала суток дронов достигло 70.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

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Накануне, 12 марта, Белгородская область также неоднократно подверглась атакам беспилотников и обстрелам. В результате погиб один человек — участник территориальной обороны, еще десять мирных жителей пострадали. Один из дронов упал на жилой дом, еще один — врезался в здание администрации.

Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа
Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа

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Теги
Белгород Белгородская область ракетная опасность
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