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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Ведомство призвало жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Только с начала суток над регионом сбили более десяти дронов. В Белгороде беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом.

В Минобороны сообщили о перехвате еще одного дрона в Белгородской области
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

На фоне атак в регионе периодически объявляют ракетную опасность. Так, накануне ее объявляли на всей территории области.

Всего, по данным Минобороны, в нескольких регионах с начала суток 13 марта были сбиты около 70 беспилотников.

В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

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Теги
беспилотники МЧС ракетная опасность
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