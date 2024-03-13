В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
Ведомство призвало жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Только с начала суток над регионом сбили более десяти дронов. В Белгороде беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом.
На фоне атак в регионе периодически объявляют ракетную опасность. Так, накануне ее объявляли на всей территории области.
Всего, по данным Минобороны, в нескольких регионах с начала суток 13 марта были сбиты около 70 беспилотников.
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