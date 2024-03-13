В Минобороны сообщили о перехвате еще одного дрона в Белгородской области

Фото: Инна Вареница / Reuters

Минобороны России заявило о еще одном беспилотнике, сбитом в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Атака произошла около 12:30 по Москве.

Белгородская и другие приграничные области подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины после начала военной операции. Утром 13 марта Минобороны сообщило о 58 беспилотниках, сбитых над территориями шести российских регионов в течение ночи.

Позже военное ведомство сообщило еще о нескольких сбитых беспилотниках; их общее число с начала суток достигло 70.

Пуски БПЛА прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал атаки на российские регионы с помощью беспилотников попыткой Киева помешать выборам.