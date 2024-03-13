В Минобороны сообщили о перехвате еще одного дрона в Белгородской области
Минобороны России заявило о еще одном беспилотнике, сбитом в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
«Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Атака произошла около 12:30 по Москве.
Белгородская и другие приграничные области подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны вооруженных сил Украины после начала военной операции. Утром 13 марта Минобороны сообщило о 58 беспилотниках, сбитых над территориями шести российских регионов в течение ночи.
Позже военное ведомство сообщило еще о нескольких сбитых беспилотниках; их общее число с начала суток достигло 70.
Пуски БПЛА прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал атаки на российские регионы с помощью беспилотников попыткой Киева помешать выборам.
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