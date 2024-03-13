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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске и Курском районе
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Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале, призвав местных жителей зайти в укрытия.

В Курском районе второй раз за день оповещают о ракетной опасности. Первый раз этот режим был введен около 4:20 мск. Тогда около часа в Курском районе работали силы ПВО, сбив в сумме шесть украинских беспилотников. После этого примерно в 5:40 ракетную опасность отменили.

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В 8:40 сигналы ракетной опасности прозвучали в Глушковском районе. Через час курский губернатор сообщил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Тёткино. В результате атаки один местный житель получил контузию.

С начала дня общее количество дронов, сбитых над российскими регионами 13 марта, составило не менее 70.

В Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность

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Теги
Курская область Курск Роман Старовойт ракетная опасность
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