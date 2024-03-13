В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей укрыться.

Ночью над территорией региона были сбиты два беспилотника, сообщил ночью губернатор.

За ночь и утро беспилотники атаковали Воронежскую, Рязанскую, Ленинградскую, Брянскую области. В Воронежской области силы ПВО сбили 30 беспилотников, в Рязанской в результате атаки загорелся нефтезавод.