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Военная операция на Украине ,  
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В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей укрыться.

Ночью над территорией региона были сбиты два беспилотника, сообщил ночью губернатор.

За ночь и утро беспилотники атаковали Воронежскую, Рязанскую, Ленинградскую, Брянскую области. В Воронежской области силы ПВО сбили 30 беспилотников, в Рязанской в результате атаки загорелся нефтезавод.

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