Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
С внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования, заявил Владимир Путин на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту. Трансляцию вел РБК.
«С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, все сферы нашей жизни — человечество начинает новую главу своего существования», — сказал он.
По его словам, граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.
В ноябре 2022 года Путин заявил об «ожесточенном» соперничестве между странами в сфере искусственного интеллекта.
«Значения прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальны. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — подчеркнул тогда президент.
По словам Путина, от развития ИИ также зависит возможность России решать задачи экономики и промышленности на качественно новом уровне.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами