Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования, заявил Владимир Путин на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту. Трансляцию вел РБК.

«С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, все сферы нашей жизни — человечество начинает новую главу своего существования», — сказал он.

По его словам, граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.

В ноябре 2022 года Путин заявил об «ожесточенном» соперничестве между странами в сфере искусственного интеллекта.

«Значения прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальны. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — подчеркнул тогда президент.

По словам Путина, от развития ИИ также зависит возможность России решать задачи экономики и промышленности на качественно новом уровне.