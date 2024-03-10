Жительница курского села Кульбаки погибла в результате обстрела

Женщина погибла в результате обстрела села в Курской области

Под обстрел со стороны Украины попало село Кульбаки Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.

Также повреждено еще одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания выехали пожарные бригады.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей. «Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле», — добавил он.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В последний раз Старовойт сообщал об атаке на Глушковский район 8 марта. Тогда под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино. По словам Старовойта, насчитали пять «прилетов» в районе железнодорожной станции. Никто не пострадал.