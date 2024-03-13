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Война санкций ,  
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Финская таможня напомнила об исключениях для машин с российскими номерами

Финская таможня напомнила об исключениях для машин с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Фото: Lauri Heino / Global Look Press
Фото: Lauri Heino / Global Look Press

Требование покинуть Финляндию, которое предъявили владельцам автомобилей с российскими номерами, не распространяется на студентов вузов дневной формы обучения и лиц, работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в страну до запрета на въезд. Об этом сообщила финская таможня.

Под исключения также попадают автомобили:

  • принадлежащие гражданам Евросоюза или Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в России, и членам их семей;
  • с дипломатическими номерами;
  • тех, кто прибывает в Финляндию из гуманитарных соображений.

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Финляндия запретила с 16 сентября 2023 года въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Запрет распространяется и на границу с Норвегией. Из Финляндии машины с российскими номерами нужно вывезти до 16 марта 2024 года.

Конфискацию автомобилей финские власти исключали, она возможна только в случае уголовного расследования.

Финляндия стала четвертой из стран Евросоюза, имеющих сухопутную границу с Россией, которая ввела подобные ограничения. До этого въезд машин с российскими номерами запретили Эстония, Латвия и Литва, а также Германия. Из граничащих с Россией стран ЕС единственным государством без такого запрета остается Польша.

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Теги
Финляндия Автомобили автомобильные номера российские авто запрет на въезд
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