Путин предложил ускорить полное покрытие сотовой связью федеральных трасс
К 2032 году на всех федеральных трассах в России должна быть стабильная сотовая связь, заявил президент Владимир Путин.
Он провел встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
«Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что на этом направлении есть много бюрократических препятствий. Власти замаются «разбюрократизаций» решений в строительной сфере, но нужно еще поработать, заключил президент.
В конце января 2024 года Совфед разработал законопроект, упрощающий покрытие дорог мобильной связью. По различным оценкам, покрытие федеральных автодорог связью 2G составляет около 90%, а сетями 4G — от 54 до 75%; региональных дорог — 20–40%.
Для работы беспилотного транспорта, интернета вещей и вызова экстренных оперативных служб нужно 100-процентное покрытие мобильной связью всех дорог, подчеркнули в пояснительной записке.
Крупнейшие операторы инициативу поддержали — если изменения будут приняты, это снизит их затраты. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение, что 100-процентного покрытия автодорог связью в России добиться будет невозможно, поскольку не везде есть электричество.
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