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Военная операция на Украине ,  
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Путин оценил перспективу введения Польшей войск на Украину

Путин: Польша не уйдет с Украины, если введет туда войска
Сюжет
Военная операция на Украине

Польша уже не уйдет с Украины, если введет туда войска. Об этом заявил в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин.

«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению российского президента, Польша захочет вернуть земли, которые считает исторически своими, в том числе территории, «которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

Запад после начала военной операции обрадовался, так как рассчитывал покончить с Россией с помощью санкций и силами украинцев с помощью собственного оружия, продолжил глава государства.

«Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым столкнулись», — сказал президент.

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Кроме того, Западу помешали единство российского народа, устойчивость российской финансово-экономической системы и растущие возможности Вооруженных сил России, считает Путин.

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Он объяснил устремления Запада тем, что часть элит не желает иметь по соседству настолько огромное государство. По словам Путина, эти же люди считают, что Россию было бы лучше разделить на несколько частей.

По мнению президента России, с теми, у кого «нос в кокаине», договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, в том числе и российского.

«Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря. <…> Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — заключил Путин.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск на Украину в будущем. Эту идею отвергли многие западные страны, в том числе Польша. При этом глава польского МИДа Радослав Сикорский отметил, что присутствие войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым.

В Кремле предупредили, что конфликт России и блока будет неизбежным в случае появления войск альянса на украинской территории. Путин подчеркивал, что присутствие там западных войск не изменит ситуацию на поле боя.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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