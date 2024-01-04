Минобороны сообщило о сбитой над Липецкой областью ракете С-200
В Липецкой области уничтожили выпущенную украинскими военными ракету зенитного комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале ведомства.
Липецкая область с Украиной не граничит, от ее территории она отделена Курской областью.
Ранее Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении модифицированных ракет комплекса С-200, которые используются украинскими военными для ударов по наземным объектам. Так, например, 2 декабря 2023 года сообщалось о сбитии двух таких ракет над акваторией Азовского моря.
С-200 — советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия, разработанный в конце 1960-х годов. Высота зоны поражения — до 40,8 км, глубина зоны поражения — до 255 км для более поздних модификаций. После распада СССР у Украины оставалось несколько комплексов С-200 и до 150 ракет к ним.
Источник ТАСС в области воздушно-космической обороны говорил, что дальность модернизированных для ударов по земле ракет С-200 может достигать до 600 км.
4 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что с помощью систем радиоэлектронной борьбы был сбит украинский беспилотник.
«Жертв и повреждений инфраструктуры нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
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Артамонов также напомнил, что сообщения о подозрительных дронах можно отправлять в силовые органы с помощью специального приложения.
17 декабря Артамонов сообщил о первом случае появления украинского беспилотника над Липецкой областью. Тогда дрон самолетного типа был сбит ПВО.
«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории, и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — заверил тогда губернатор.