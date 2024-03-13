Сийярто заявил о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Washington Post.

«Мы почти уверены, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, поскольку Россия сейчас набирает силу и продвигается вперед», — сказал Сийярто. Конфликт, по его мнению, завершится мирными переговорами.

Он также добавил, что Венгрия — единственное государство из членов НАТО, которое не поставляет оружие Украине, потому что понимает, что чем больше оружия будет доставлено, «тем больше людей погибнет».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о неизбежной победе над «неонацистским режимом» на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также выражал уверенность в скорой победе в военной операции.

Ранее глава венгерского МИДа назвал провальным сценарий начала переговоров по конфликту на Украине с выгодной Киеву позиции.

По его мнению, чем дольше продлится конфликт, «тем хуже будет для Украины» и тем ближе может подойти «ужасающая опасность, которую можно назвать Третьей мировой войной».

Санкции, по мнению Сийярто, не работают, и «время на стороне России».