Сийярто, рассуждая о конфликте на Украине, заявил, что время на стороне России

Сийярто заявил, что в конфликте на Украине «время на стороне России»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провальным сценарий начала переговоров по конфликту на Украине с выгодной Киеву позиции. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

«Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы получают положение на поле боя, с которого они могут начать переговоры с более выгодной позиции. В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России», — приводит его слова Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, чем дольше продлится конфликт, «тем хуже будет для Украины» и тем ближе может подойти «ужасающая опасность, которую можно назвать Третьей мировой войной». Санкции, по мнению министра, не работают, а конфликт не может быть решен на поле боя.

Министр также добавил, что «Европа продолжает страдать от военного психоза», комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать возможность отправки Западом войск на Украину. Российские власти осуждают как военную, так и финансовую помощь Украине.

«Позиция Венгрии заключается в том, что она не будет отправлять оружие или солдат в Украину, человеческие жизни можно спасти только путем прекращения огня и мирных переговоров», — отметил Сийярто.

26 февраля Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину.

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.