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Политика ,  
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Сийярто заявил, что в конфликте на Украине «время на стороне России»

Сийярто, рассуждая о конфликте на Украине, заявил, что время на стороне России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провальным сценарий начала переговоров по конфликту на Украине с выгодной Киеву позиции. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

«Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы получают положение на поле боя, с которого они могут начать переговоры с более выгодной позиции. В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России», — приводит его слова Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, чем дольше продлится конфликт, «тем хуже будет для Украины» и тем ближе может подойти «ужасающая опасность, которую можно назвать Третьей мировой войной». Санкции, по мнению министра, не работают, а конфликт не может быть решен на поле боя.

Министр также добавил, что «Европа продолжает страдать от военного психоза», комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать возможность отправки Западом войск на Украину. Российские власти осуждают как военную, так и финансовую помощь Украине.

«Позиция Венгрии заключается в том, что она не будет отправлять оружие или солдат в Украину, человеческие жизни можно спасти только путем прекращения огня и мирных переговоров», — отметил Сийярто.

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Политика
Петер Сийярто

26 февраля Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

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Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину.

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

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Сийярто Петер Военная операция на Украине Россия НАТО
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