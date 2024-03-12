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Военная операция на Украине ,  
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Власти опровергли информацию о работе системы ПВО в Волгодонске

Правительство Ростовской области опровергло сообщения о работе системы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Информация о работе ПВО в Волгодонске, в окрестностях которого расположена АЭС, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе правительства Ростовской области.

«Данная информация не подтверждается. ПВО не работала», — сказали там.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что подразделения ПВО в городе не работали. «Волгодонская АЭС работает штатно. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные вбросы и провокации», — написал он.

Ранее телеграм-канал «Военкоры русской весны» опубликовал кадры из Волгодонска, на которых слышны взрывы.

Губернатор сообщил о еще одной атаке дронов на Ростовскую область
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

9 марта в Ростовской области ночью сбили 41 дрон, сообщило Минобороны.

Губернатор региона ночью сообщил об отражении массовой атаки беспилотников в Таганроге. В результате один сотрудник МЧС получил ранения.

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Спустя час Голубев рассказал об отражении еще одной атаки дронов, несколько штук уничтожили на подлете к Морозовску — городу на востоке региона.

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Теги
Ростовская область беспилотники взрывы
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