Власти опровергли информацию о работе системы ПВО в Волгодонске
Информация о работе ПВО в Волгодонске, в окрестностях которого расположена АЭС, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе правительства Ростовской области.
«Данная информация не подтверждается. ПВО не работала», — сказали там.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что подразделения ПВО в городе не работали. «Волгодонская АЭС работает штатно. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные вбросы и провокации», — написал он.
Ранее телеграм-канал «Военкоры русской весны» опубликовал кадры из Волгодонска, на которых слышны взрывы.
9 марта в Ростовской области ночью сбили 41 дрон, сообщило Минобороны.
Губернатор региона ночью сообщил об отражении массовой атаки беспилотников в Таганроге. В результате один сотрудник МЧС получил ранения.
Спустя час Голубев рассказал об отражении еще одной атаки дронов, несколько штук уничтожили на подлете к Морозовску — городу на востоке региона.
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