Губернатор Голубев сообщил о еще одной атаке дронов на Ростовскую область

Губернатор сообщил о еще одной атаке дронов на Ростовскую область

На подлете к Морозовску было уничтожено несколько дронов, сообщил Василий Голубев. Ранее он сообщил об отражении массовой атаки беспилотников на Таганрог. Никто не погиб, но ранения получил сотрудник МЧС, уточнил губернатор

Силы ПВО отбили еще одну атаку дронов над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, уничтожено несколько беспилотников на подлете к городу Морозовску.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет», — написал Голубев в телеграм-канале. Однако он сообщил о ранении сотрудника МЧС, который участвовал в устранении последствий атаки на земле, его госпитализировали. «Угрозы его жизни нет», — добавил глава региона.

Около часа назад Голубев сообщил об отражении силами ПВО массовой атаки беспилотников на Таганрог. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на местных жителей писали о серии взрывов.

Об уничтожении украинского дрона над Курском ночью сообщил и губернатор области Роман Старовойт. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, в результате она была повреждена. Пациентов и персонал соседнего стационара эвакуировали. Никто не пострадал.