Губернатор сообщил о еще одной атаке дронов на Ростовскую область
Силы ПВО отбили еще одну атаку дронов над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, уничтожено несколько беспилотников на подлете к городу Морозовску.
«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет», — написал Голубев в телеграм-канале. Однако он сообщил о ранении сотрудника МЧС, который участвовал в устранении последствий атаки на земле, его госпитализировали. «Угрозы его жизни нет», — добавил глава региона.
Около часа назад Голубев сообщил об отражении силами ПВО массовой атаки беспилотников на Таганрог. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на местных жителей писали о серии взрывов.
Об уничтожении украинского дрона над Курском ночью сообщил и губернатор области Роман Старовойт. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, в результате она была повреждена. Пациентов и персонал соседнего стационара эвакуировали. Никто не пострадал.
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