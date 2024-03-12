Поцеловавшихся на видео девушек оштрафовали на ₽50 тыс. каждую

В Краснодарском крае оштрафовали на ₽50 тыс. поцеловавшихся на видео девушек

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Суд в Краснодаре оштрафовал на 50 тыс. руб. двух девушек, 24-летнюю блогера и ее 19-летнюю подругу, которые в феврале поцеловались в кафе и сняли поцелуй на видео, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На судебное заседание обе обвиняемые по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений) не явились. В феврале девушки разместили в соцсетях видеоролик, на котором они целуются в общественном месте. Суд признал их виновными и оштрафовал на 50 тыс. руб. каждую.

Портал 93.ru сообщил, что видео опубликовала 24-летняя Влада Алчаева (1alcha). Блогер пояснила, что поцелуй был шуточным и записан в юмористических целях. «Я не поддерживаю никаких запрещенных движений. Почему-то люди подумали, что это [видеоролик с поцелуем] правда», — сказала Алчаева.

Законом о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете устанавливается административный штраф в размере до 400 тыс. руб. для физлиц.

В ноябре 2023 года в России запретили «международное движение» ЛГБТ и признали его экстремистской организацией.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола подписал Владимир Путин в декабре 2022 года. Ответственность ввели за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди граждан любого возраста.