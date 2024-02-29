Минфин заверил в наличии ресурсов для реализации послания Путина
Ресурсы для исполнения поручений президента России Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«При подготовке бюджета на трехлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. <...> Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал глава Минфина, его слова передает ТАСС.
Ведомство представит предложения по бюджету в весеннюю сессию Госдумы. «С рынком будем обсуждать, с бизнесом», — добавил Силуанов.
По проекту федерального бюджета в 2024 году доходы в него прогнозируются в размере 35 трлн руб., в 2025-м — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.
В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил формировать не только трехлетний бюджет страны, но и шестилетний финансовый план.
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