 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Пострадавших при обстреле не было.

«После первого обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна», — говорится в сообщении.

Во время второго обстрела снаряд попал в подвал частного дома, в двух домах выбило окна, повреждена линия электропередачи, написал Гладков. После согласования с Минобороны России аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела.

Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино
Политика
Фото:Яндекс.Карты

12 марта в Белгороде и области несколько раз фиксировали атаку дронов и обстрелы. Ночью украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства на территории региона, после чего без света остались семь поселков.

Дроны атаковали Шебекино, Борисовский и Грайворонский районы. На крышу торгового центра в Белгороде рядом с железнодорожным вокзалом упал беспилотник, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Турбизнес начал экономить с помощью нейросетей. Где уже не нужен персонал
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
7 неочевидных причин набора веса
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

БПЛА также атаковал здание мэрии Белгорода. В результате пострадали четыре человека, которые работают в администрации.

ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области
ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино
Политика
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
Политика
На крышу торгового центра в Белгороде упал дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 16:54
В Берлине загорелся лагерь для украинских беженцев Общество, 18:29
В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления Политика, 18:25
Эксперты сообщили о минимальной за 16 лет доле пустующих офисов в Москве Недвижимость, 18:23
Пашинян назвал сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана Политика, 18:22
Турбизнес начал экономить с помощью нейросетей. Где уже не нужен персонал Pro, 18:20
Что стало новым поводом для обострения отношений Грузии и Украины Политика, 18:19
ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области Политика, 18:19
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:14
В Британии показали кадры испытаний лазерной системы ПВО Политика, 18:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 18:10
В России начались продажи китайского седана Zeekr 007. Это соперник Tesla Авто, 18:10
ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек Политика, 18:00
7 неочевидных причин набора веса Pro, 17:59
Первая сеть ломбардов задумалась об участии в торгах золотом на Мосбирже Инвестиции, 17:58