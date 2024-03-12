ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Пострадавших при обстреле не было.
«После первого обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна», — говорится в сообщении.
Во время второго обстрела снаряд попал в подвал частного дома, в двух домах выбило окна, повреждена линия электропередачи, написал Гладков. После согласования с Минобороны России аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела.
12 марта в Белгороде и области несколько раз фиксировали атаку дронов и обстрелы. Ночью украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства на территории региона, после чего без света остались семь поселков.
Дроны атаковали Шебекино, Борисовский и Грайворонский районы. На крышу торгового центра в Белгороде рядом с железнодорожным вокзалом упал беспилотник, никто не пострадал.
БПЛА также атаковал здание мэрии Белгорода. В результате пострадали четыре человека, которые работают в администрации.
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