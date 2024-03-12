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Военная операция на Украине ,  
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На крышу торгового центра в Белгороде упал дрон

Губернатор Гладков: на крышу торгового центра в Белгороде упал беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

На торговый центр рядом с железнодорожным вокзалом Белгорода упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков.

Территорию вокруг торгового комплекса оцепили, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник
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Власти Белгородской области регулярно заявляют об атаках беспилотников и обстрелах в регионе и городе со стороны Вооруженных сил Украины. 12 марта поступило несколько таких сообщений. Ночью губернатор заявил, что украинский БПЛА сбросил на территории области четыре взрывных устройства, которые повредили линии электропередачи. Атаки дронов зафиксировали в Шебекино, Борисовском и Грайворонском районах.

Позднее Гладков заявил, что в здание администрации Белгорода врезался дрон. Пострадали две женщины, в здании выбило окна, фасад поврежден.

Губернатор региона также сообщил об атаке Вооруженных сил Украины коммерческого предприятия с помощью дрона. БПЛА сбила Росгвардия из стрелкового оружия, пострадавших и разрушений на предприятии нет.

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На крышу торгового центра в Белгороде упал дрон
На крышу торгового центра в Белгороде упал дрон

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Теги
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Белгород беспилотники Военная операция на Украине Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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