Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео

Video

Днем 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил о гибели летчиков.

По данным Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете, самолет выполнял плановый полет. На месте крушения возникло возгорание. Глава Ивановского района Сергей Низов уточнил, что пожар вспыхнул неподалеку от аэродрома Северный. Вскоре огонь потушили. На месте происшествия подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы.