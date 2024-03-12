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Политика ,  
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Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео

Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области

Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео
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Днем 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил о гибели летчиков.

По данным Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете, самолет выполнял плановый полет. На месте крушения возникло возгорание. Глава Ивановского района Сергей Низов уточнил, что пожар вспыхнул неподалеку от аэродрома Северный. Вскоре огонь потушили. На месте происшествия подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы.

В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76
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Теги
Ил-76 Ивановская область Станислав Воскресенский
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