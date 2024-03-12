Госдума призвала бундестаг предотвратить столкновение России и Германии

Депутаты Госдумы единогласно приняли проект обращения к Бундестагу, в связи с опубликованной информацией о возможном участием военнослужащих Германии в боевых действиях на Украине. Решение озвучили на пленарном заседании палаты и опубликовали на официальном сайте парламента.

Госдума потребовала объективно расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

Депутаты привели в пример факты поставок в Киев западного вооружения как причину сомнений и сокрытие истинных целей немецкой политики.

В обращении говорится, что «здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией», а также «приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не хочет войны с Германией, но не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ее территории.

В пятницу, 1 марта, главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 40-минутную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и поставках ракет Taurus Украине для этих целей.



Госдума направила в бундестаг требование расследовать этот инцидент.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал произошедшее серьезной проблемой. Спустя три дня, утечку разговора прокомментировал представитель бундестага Вольфганг Бюхнер. По его словам, Германия не готовится к войне с Россией. А заявления о конфликте стран Бюхнер назвал пропагандой.