На нефтебазе в Нижегородской области ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Нижегородской области ликвидировали открытое горение

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Открытое горение на нефтебазе ЛУКОЙЛа в Кстовской промзоне в Нижегородской области ликвидировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил ТАСС.

«В 10:57 мск ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в сообщении.

Пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Нижегородской области начался утром 12 марта. Нефтебазу атаковал беспилотник.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что пострадавших в результате пожара нет. К тушению огня подключили пожарный поезд.

В Росавиации сообщили, что из-за атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода вводили ограничения. Один самолет ушел на запасной аэродром вместо посадки в городе. Сейчас аэропорт работает штатно.