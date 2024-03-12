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Военная операция на Украине ,  
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На нефтебазе в Нижегородской области ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Нижегородской области ликвидировали открытое горение
Сюжет
Военная операция на Украине
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Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Открытое горение на нефтебазе ЛУКОЙЛа в Кстовской промзоне в Нижегородской области ликвидировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил ТАСС.

«В 10:57 мск ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в сообщении.

Губернатор Никитин сообщил об атаке на объект ТЭК под Нижним Новгородом
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Пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Нижегородской области начался утром 12 марта. Нефтебазу атаковал беспилотник.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что пострадавших в результате пожара нет. К тушению огня подключили пожарный поезд.

В Росавиации сообщили, что из-за атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода вводили ограничения. Один самолет ушел на запасной аэродром вместо посадки в городе. Сейчас аэропорт работает штатно.

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Теги
Нижний Новгород дроны Военная операция на Украине
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