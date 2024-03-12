В двух аэропортах России вводили ограничения на фоне атаки дронов

Меры приняли в целях безопасности гражданских самолетов, сообщили в Росавиации. За время действия ограничений один из них ушел на запасной аэродром вместо посадки в Стригино

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Утром 12 марта в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода Грабцево и Стригино ограничивали вылет и прилет самолетов, меры приняли для обеспечения безопасности гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Грабцево ограничения действовали с 2:57 до 5:16 мск, в Стригино — с 5:04 до 7:59; один самолет ушел на запасной аэродром вместо посадки в Нижнем Новгороде. В пресс-службе аэропорта сообщили «РИА Новости», что это был рейс из Шарм-эль-Шейха, который перенаправили в Казань.

Сейчас оба аэропорта работают штатно.

Власти нескольких российских регионов сообщали о ночных налетах беспилотников. В частности, в Нижегородской области дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, загорелась установка по переработке нефти.

По данным Минобороны, дроны перехватили и уничтожили еще над семью регионами: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. В Орле, как сообщил мэр Юрий Парахин, дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. Там начался пожар, его площадь составила 100 кв м, передает региональное МЧС. Из двух соседних домов эвакуировали 17 человек.