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Военная операция на Украине ,  
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В двух аэропортах России вводили ограничения на фоне атаки дронов

Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги вводили ограничения
Сюжет
Военная операция на Украине
Меры приняли в целях безопасности гражданских самолетов, сообщили в Росавиации. За время действия ограничений один из них ушел на запасной аэродром вместо посадки в Стригино
Фото: Роман Владимиров / РИА Новости
Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Утром 12 марта в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода Грабцево и Стригино ограничивали вылет и прилет самолетов, меры приняли для обеспечения безопасности гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Грабцево ограничения действовали с 2:57 до 5:16 мск, в Стригино — с 5:04 до 7:59; один самолет ушел на запасной аэродром вместо посадки в Нижнем Новгороде. В пресс-службе аэропорта сообщили «РИА Новости», что это был рейс из Шарм-эль-Шейха, который перенаправили в Казань.

Сейчас оба аэропорта работают штатно.

На нижегородском объекте ТЭК начался пожар после атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Власти нескольких российских регионов сообщали о ночных налетах беспилотников. В частности, в Нижегородской области дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, загорелась установка по переработке нефти.

По данным Минобороны, дроны перехватили и уничтожили еще над семью регионами: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. В Орле, как сообщил мэр Юрий Парахин, дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. Там начался пожар, его площадь составила 100 кв м, передает региональное МЧС. Из двух соседних домов эвакуировали 17 человек.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Калуга Нижний Новгород Нижегородская область Росавиация аэропорты
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