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Военная операция на Украине ,  
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Пожарный поезд привлекли к тушению объекта ТЭК после атаки дрона

Пожарный поезд привлекли к тушению под Нижним Новгородом после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожарный поезд принимает участие в тушении пожара, который произошел в промзоне в Кстове Нижегородской области после атаки беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Горьковской железной дороги.

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода в промзоне г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино», — заявили в ГЖД.

Там уточнили, что поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тыс. л воды и 3,5 т пенообразователя. «На движение поездов ситуация не влияет», — утверждают в ГЖД.

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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. По его словам, возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти. Название НПЗ, который подвергся атаке, Никитин не уточнил.

Ночью Минобороны России отчиталось об отражении атаки беспилотников в семи регионах. Два беспилотника сбили в Московской области, в Ленинградской — один, Белгородской — семь, в Курской — 11. По одному дрону ПВО перехватили в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской.

В Орле беспилотник атаковал объект ТЭК, сообщил губернатор Андрей Клычков. Произошел пожар, его тушат, пострадавших нет. Представитель пресс-службы правительства региона рассказал ТАСС, что загорелся один из резервуаров нефтехранилища, пожар тушат свыше 60 человек, «четыре высотных механизма» и пожарный поезд.

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Пожарный поезд привлекли к тушению объекта ТЭК после атаки дрона
Пожарный поезд привлекли к тушению объекта ТЭК после атаки дрона

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Теги
пожарный поезд Нижегородская область Глеб Никитин ТЭК НПЗ пожары беспилотники
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