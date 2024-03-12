Кремлевский дворец назвал причины отмены концерта Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Государственный Кремлевский дворец не отменял выступление Кристины Орбакайте на концерте в честь 8 Марта, оно не состоялось по личным причинам певицы, сообщил ТАСС пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский.

Он подчеркнул, что организация концертов — это «живой процесс». «Идут перестановки, ротации, добавления, отмены», — сказал Ярошевский агентству.

По его словам, артистка не выступила «по каким-то своим причинам». Ярошевский добавил, что не получал заявлений с просьбой отменить выступление певицы.

Орбакайте должна была выступить на концерте «Будьте счастливы всегда!» 7 марта, однако за несколько часов до начала ее убрали из программы.

«Московский комсомолец» сообщил, что это связано с высказываниями матери Орбакайте Аллы Пугачевой. Ранее она отреагировала на публикацию Стаса Михайлова, который заявил, что уехавшие из России артисты на коленях «приползут» в Россию и будут «целовать ноги». В ответ Пугачева сказала, что «нормальные люди возвращаться не собираются».

С начала года концерты Орбакайте начали отменять в городах России. В частности, в марте выступления не состоятся в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил». Тем не менее концерт в московском баре 6 марта состоялся, однако возникли технические неполадки.