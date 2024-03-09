«МК» узнал, что Орбакайте отказали в выступлении в Кремле

«МК» пишет, что Кристину Орбакайте убрали из программы концерта к 8 марта в Кремле в день выступления из-за заявлений ее матери Аллы Пугачевой. Последняя заявила, что «нормальные люди [в Россию] возвращаться не собираются»

Кристина Орбакайте (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из списка участников концерта в честь Международного женского дня в Кремлевском дворце, который прошел 7 марта, сообщил «Московский комсомолец».

Газета публикует порядок выхода артистов на сцену. Орбакайте должна была исполнить песню «Просто любить тебя» вместе с Алексеем Воробьевым, их номер значился почти в самом конце, после выступления Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. ТАСС 4 марта также сообщал, что Орбакайте выступит на концерте — об этом агентству сообщили в пресс-службе площадки.

Однако незадолго до начала концерта номер Оракайте и Воробьевой убрали из программы, вместо этого Денис Майданов и Таисия Повалий выступили с двумя песнями вместо запланированной одной.

На сайте Кремлевского дворца в анонсе концерта Орбакайте не указана. 7 марта за несколько часов до начала концерта пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский сообщил, что певица в концерте участвовать не будет.

РБК обратился за комментарием к концертному директору Кристины Орбакайте Александру Качану.

По информации «МК», это связано с высказываниями матери Орбакайте Аллы Пугачевой. Певица на этой неделе опубликовала ответ Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие из России артисты на коленях «приползут» в Россию и будут «целовать ноги». «Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — ответила на это Пугачева.

Певица и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина) и ноябре 2023 года (записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни).

С начала года концерты Орбакайте начали отменять в городах России. В частности, в марте выступления не состоятся в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил». Тем не менее, концерт в московском баре 6 марта состоялся, однако возникли технические неполадки.