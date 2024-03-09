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«МК» узнал, что Орбакайте отказали в выступлении в Кремле

«МК»: Орбакайте убрали из участников концерта к 8 марта в Кремле из-за Пугачевой
«МК» пишет, что Кристину Орбакайте убрали из программы концерта к 8 марта в Кремле в день выступления из-за заявлений ее матери Аллы Пугачевой. Последняя заявила, что «нормальные люди [в Россию] возвращаться не собираются»
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из списка участников концерта в честь Международного женского дня в Кремлевском дворце, который прошел 7 марта, сообщил «Московский комсомолец».

Газета публикует порядок выхода артистов на сцену. Орбакайте должна была исполнить песню «Просто любить тебя» вместе с Алексеем Воробьевым, их номер значился почти в самом конце, после выступления Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. ТАСС 4 марта также сообщал, что Орбакайте выступит на концерте — об этом агентству сообщили в пресс-службе площадки.

Однако незадолго до начала концерта номер Оракайте и Воробьевой убрали из программы, вместо этого Денис Майданов и Таисия Повалий выступили с двумя песнями вместо запланированной одной.

На сайте Кремлевского дворца в анонсе концерта Орбакайте не указана. 7 марта за несколько часов до начала концерта пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский сообщил, что певица в концерте участвовать не будет.

РБК обратился за комментарием к концертному директору Кристины Орбакайте Александру Качану.

По информации «МК», это связано с высказываниями матери Орбакайте Аллы Пугачевой. Певица на этой неделе опубликовала ответ Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие из России артисты на коленях «приползут» в Россию и будут «целовать ноги». «Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — ответила на это Пугачева.

Певица и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина) и ноябре 2023 года (записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни).

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С начала года концерты Орбакайте начали отменять в городах России. В частности, в марте выступления не состоятся в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил». Тем не менее, концерт в московском баре 6 марта состоялся, однако возникли технические неполадки.

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Виктория Хабарова
Кристина Орбакайте Алла Пугачева Кремль отмена концертов
Кристина Орбакайте фото

Кристина Орбакайте

певица, актриса
25 мая 1971 года
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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