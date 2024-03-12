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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку

Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку
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Глава ДНР Денис Пушилин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, они осмотрели коксохимический завод, пообщались с жителями города и передали им гуманитарную помощь. «Договорились, что обеспечим сим-картами республиканского оператора «Феникс» — жителям города нужна связь», — рассказал Пушилин.

Глава региона также пообещал помочь желающим получить российские паспорта. Кроме того, как рассказал Пушилин, власти создали все возможности, чтобы жители смогли проголосовать на выборах президента России.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — добавил Пушилин. Он отметил, что коксохимический завод «не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь».

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

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Украинская сторона назвала вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, решение об отступлении приняли, чтобы не допустить окружения украинских войск.

Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку
Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку

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Теги
Денис Пушилин Сергей Кириенко администрация президента ДНР Авдеевка
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