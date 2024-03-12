Пушилин и замглавы администрации президента Кириенко посетили Авдеевку

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Глава ДНР Денис Пушилин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, они осмотрели коксохимический завод, пообщались с жителями города и передали им гуманитарную помощь. «Договорились, что обеспечим сим-картами республиканского оператора «Феникс» — жителям города нужна связь», — рассказал Пушилин.

Глава региона также пообещал помочь желающим получить российские паспорта. Кроме того, как рассказал Пушилин, власти создали все возможности, чтобы жители смогли проголосовать на выборах президента России.

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — добавил Пушилин. Он отметил, что коксохимический завод «не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь».

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

Украинская сторона назвала вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, решение об отступлении приняли, чтобы не допустить окружения украинских войск.