В Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт сообщил о ракетной опасности около 01:30 мск. Он призвал жителей оставаться в укрытиях

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках дронов с начала военной операции на Украине.

В Курской и других приграничных областях не раз объявляли ракетную опасность. В последний раз местных жителей предупреждали о ней 10 марта, когда ракетная опасность была объявлена в Курске.

Тогда же ракетную опасность дважды за день объявляли в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков утром 10 марта об атаке дронов на окраину города Строитель Яковлевского городского округа, после их падения и детонации загорелась фура. Позднее тремя дронами-камикадзе был атакован поселок Горьковский Грайворонского городского округа: два аппарата сбили в воздухе, один врезался в жилой дом, были выбиты стекла.

За минуту до объявления о ракетной опасности в Белгороде во второй раз за сутки Гладков сообщил об атаке двух дронов-камикадзе на поселок Поляна Шебекинского городского округа. Они упали и взорвались, повреждения получил «КАМАЗ».

Пострадавших, по словам губернатора, во всех случаях не было.