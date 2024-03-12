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Выборы президента США ,  
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Трамп сравнил отказ мира от доллара с проигрышем США в войне

Трамп пообещал не допустить отказ мира от доллара при переизбрании президентом
Сюжет
Выборы президента США

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае переизбрания на этот пост не допустит отказа мировых держав от доллара. Об этом он заявил в интервью CNBC.

«Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара, потому что если мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революционной войне, это будет удар по нашей стране, сравнимый с проигрышем в войне», — сказал он.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп и ранее допускал, что доллар может перестать быть стандартом при расчетах. Он объяснял это разрушением экономики США и выходом инфляции из-под контроля. По мнению экс-главы государства, американская экономика переживает рецессию, в чем виновата действующая администрация США под руководством президента Джо Байдена.

В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли. Так, в 2018 году в правительство был внесен план дедолларизации. Он предусматривал перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Причиной отказа от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы.

В 2022 году, после введения против России экономических санкций президент страны Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях. В феврале 2024-го в интервью журналисту Такеру Карлсону глава государства сказал, что доля доллара в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, тогда как доли рубля и юаня достигли 34%.

Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности.

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«Они [западные страны] сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера», — пояснял он.

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Дональд Трамп дедолларизация Доллар
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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