Трамп пообещал не допустить отказ мира от доллара при переизбрании президентом

Трамп сравнил отказ мира от доллара с проигрышем США в войне

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае переизбрания на этот пост не допустит отказа мировых держав от доллара. Об этом он заявил в интервью CNBC.

«Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара, потому что если мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революционной войне, это будет удар по нашей стране, сравнимый с проигрышем в войне», — сказал он.

Трамп и ранее допускал, что доллар может перестать быть стандартом при расчетах. Он объяснял это разрушением экономики США и выходом инфляции из-под контроля. По мнению экс-главы государства, американская экономика переживает рецессию, в чем виновата действующая администрация США под руководством президента Джо Байдена.

В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли. Так, в 2018 году в правительство был внесен план дедолларизации. Он предусматривал перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Причиной отказа от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы.

В 2022 году, после введения против России экономических санкций президент страны Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях. В феврале 2024-го в интервью журналисту Такеру Карлсону глава государства сказал, что доля доллара в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, тогда как доли рубля и юаня достигли 34%.

Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности.

«Они [западные страны] сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера», — пояснял он.