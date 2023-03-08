Разведка США не увидела желания России воевать с НАТО

Москва, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с НАТО, но риск такого развития событий остается, считают в разведке США. Россия и Китай останутся серьезными угрозами для Штатов в следующие несколько лет, уверены там

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Россия, по-видимому, не хочет прямого военного конфликта с НАТО, однако потенциал для такого сценария сохраняется, говорится в докладе Разведывательного сообщества США, посвященном угрозам стране.

«Российские лидеры до сих пор избегали предпринимать действия, которые расширили бы конфликт на Украине за ее пределы, но риск эскалации остается значительным», — считает американская разведка, указывая на заявления Москвы о ведении прокси-войны на Украине против России.

По мнению спецслужб, Россия останется серьезным вызовом США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, причем менее предсказуемым, чем Китай. В частности, Москва представляет «одну из самых серьезных угроз иностранного влияния» для Штатов, и использует «широкомасштабные инструменты влияния», чтобы нарушить единство Запада и подорвать глобальное положение Вашингтона.

Следующие несколько лет будут критически важными в стратегическом соперничестве США и их союзников, России и Китая, поскольку оно определит, каким будет мир, говорится в докладе. Отмечается, что Пекин сохранит свое дипломатическое, оборонное, экономическое

и технологическое сотрудничество с Москвой, чтобы продолжать попытки бросить вызов Вашингтону, даже если это ограничит общественную

поддержку.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса заявила, что сотрудничество Москвы и Пекина углубляется «во всех секторах», при этом отметив, что такими союзниками, как Вашингтон и страны НАТО, они не станут.

Также она утверждает, что Китай оказывает помощь России в контексте конфликта на Украине, однако Пекин стремится не делает этого публично из-за репутационных рисков. По словам Хейнс, США следит за уровнем поддержки КНР России.

В марте прошлого года Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности США на 2022 год, в которой назвал Россию «острой угрозой» из-за ее военной операции на Украине. Китай в документе назван «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом».

В конце июня НАТО опубликовала новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «главной угрозой безопасности». Помимо этого в альянсе заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

В Москве не раз говорили, что не хотят военного конфликта в Европе, при этом подчеркивая, что власти западных стран говорят о необходимости «поражения России» в боевых действиях на Украине. В свою очередь страны НАТО также заявляли о нежелании становиться стороной конфликта.