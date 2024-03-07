Треть домов осталась без отопления после взрыва на ТЭЦ в Туве

Шагонарская ТЭЦ (Фото: khovalyg_live / Telegram)

Треть жилых домов в Шагонаре осталась без тепла в результате аварии на ТЭЦ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы жилищно-коммунального хозяйства.

«Без теплоснабжения остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — это треть всего населения города и числа домов», — говорится в сообщении.

Из-за аварии также «пострадали 19 социальных объектов». Для восстановления временного теплоснабжения в регион планируют доставить 17 модульных котельных.

Глава республики Тува Владислав Ховалыг сообщил, что один котел сейчас работает. Им обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. Готовят к запуску еще один котел. Теплоподачу в дома по улице Саяно-Шушенская обеспечат с помощью мобильной котельной установки, которая прибыла в республику ночью из Хакасии. Сегодня планируется задействовать еще четыре такие установки, отправленные из других регионов. Уточняется, что на объекте продолжают работать пожарные, которые заливают очаги тления, иногда возникающие в поврежденных конструкциях.

На Шагонарской ТЭЦ в Туве утром 6 марта возник пожар из-за взрыва в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, в школах отменили занятия. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Всего пострадали 23 человека, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.