Производство алкоголя в России с начала 2024 года выросло на 11%

Производство алкоголя в России с начала года выросло на 11%

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В январе—феврале в России вырос объем производства всех основных видов алкогольной продукции, общий показатель увеличился на 11%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

«В январе—феврале 2024 года (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года) зафиксирован рост объемов производства по всем основным видам продукции. Производство алкогольной продукции выросло на 11%», — говорится в сообщении.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года производство крепких спиртных напитков выросло 5,7%. Водки стали производить больше на 4,4%, вина — на 27,4%, пива — на 10,7%, пивных напитков — на 7,8%.

В Росалкогольтабакконтроле объясняют такую динамику увеличением количества производителей и расширением рынка сбыта за счет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и введением с 1 сентября 2023 года Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Помимо этого, в результате сокращения импорта отдельных видов алкогольной продукции идет ее активное замещение отечественными аналогами, отметили в ведомстве. В Росалкогольтабакконтроле считают, что тенденция сохранится в будущем.

Правительство России ранее разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров в розничных магазинах без согласования прокуратуры. Об этом 2 марта сообщил РБК со ссылкой на копию постановления премьер-министра Михаила Мишустина, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

Проверки алкоголя будут проводиться в форме контрольных закупок, следует из постановления. Если будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой. Постановление правительства допускает проведение не более десяти соответствующих контрольных мероприятий в течение месяца, при этом не более одного в одном и том же торговом объекте.