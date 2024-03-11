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Общество ,  
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Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки»

Еще одного гостя вечеринки Ивлеевой оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ
Вячеслав Большаков&nbsp;
Вячеслав Большаков  (Фото: crazysuka / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд Южнопортового района Москвы признал участника «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой блогера Вячеслава Большакова (Слава Crazysuka) виновным в нарушении статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Суд признал Большакова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс руб.», — говорится в сообщении.

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Life
Анастасия Ивлеева

Вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked состоялась в декабре в московском клубе «Мутабор». На нее были приглашены журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, певица Анна Asti и другие. После публикации фотографий вечеринки в соцсетях Роскомнадзор решил, что на мероприятии имела место пропаганда ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). Работу клуба «Мутабор» приостановили.

Концерты многих из участников вечеринки отменили, артисты приносили публичные извинения. Против Ивлеевой подали несколько судебных исков о неуплате налогов и о взыскании морального ущерба. В феврале суд отклонил один из исков о моральном ущербе на сумму $1 млрд.

Одного из участников вечеринки — рэпера Vacío — в декабре арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тыс. руб. за «гей-пропаганду». После выхода суд дал ему еще 10 суток ареста. Позднее рэперу вручили повестку в военкомат.

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Настя Ивлеева вечеринка штраф
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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