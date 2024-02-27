Концерт Анны Асти в Нижнем Новгороде отменили
Выступление певицы Анны Асти (настоящая фамилия — Дзюба) в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде отменили. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на представителей площадки.
Концерт был запланирован на 1 апреля. Представители КРК «Нагорный» сказали изданию, что «речи о переносе [выступления] не идет».
Телеграм-канал Mash сообщает, что, помимо Нижнего Новгорода, концерты певицы не состоятся в еще нескольких городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре и Тольятти.
На сайте тура артистки сказано, что выступления должны были пройти на территории краснодарского комплекса «Баскет-холл» 13 марта, в волгоградском выставочном комплексе «Экспоцентр» 19 марта, саратовском Дворце спорта «Кристалл» 26 марта и на тольяттинской «Лада-арене» 30 марта. Билеты на эти концерты в продаже отсутствуют.
РБК направил запрос в «Лада-арену» и обратился за комментариями в пресс-службы ЛДС «Кристалл», КРК «Нагорный», «Баскет-холла» и «Экспоцентра».
В конце декабря 2023 года отменили выступление Анны Асти на новогоднем мероприятии в концертном зале «Барвиха Luxury Village». По данным Mash, концерт не состоялся из-за скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой, которую посетила певица.
Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с участниками мероприятия вызвали значительный общественный резонанс.
Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. Асти выступала на сцене.
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