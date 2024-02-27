Концерт Анны Асти в Нижнем Новгороде отменили

Анна Асти (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Выступление певицы Анны Асти (настоящая фамилия — Дзюба) в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде отменили. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на представителей площадки.

Концерт был запланирован на 1 апреля. Представители КРК «Нагорный» сказали изданию, что «речи о переносе [выступления] не идет».

Телеграм-канал Mash сообщает, что, помимо Нижнего Новгорода, концерты певицы не состоятся в еще нескольких городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре и Тольятти.

На сайте тура артистки сказано, что выступления должны были пройти на территории краснодарского комплекса «Баскет-холл» 13 марта, в волгоградском выставочном комплексе «Экспоцентр» 19 марта, саратовском Дворце спорта «Кристалл» 26 марта и на тольяттинской «Лада-арене» 30 марта. Билеты на эти концерты в продаже отсутствуют.

РБК направил запрос в «Лада-арену» и обратился за комментариями в пресс-службы ЛДС «Кристалл», КРК «Нагорный», «Баскет-холла» и «Экспоцентра».

В конце декабря 2023 года отменили выступление Анны Асти на новогоднем мероприятии в концертном зале «Барвиха Luxury Village». По данным Mash, концерт не состоялся из-за скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой, которую посетила певица.